Šok v Masterchefu: to je v solzah storil tekmovalec (FOTO)

V Masterchefu je bilo znova napeto. Med tekmovalci je že prišlo do manjših trenj, za presenečenje pa so na koncu poskrbeli še sodniki. Na izločitvenem testu se je najslabše odrezal Bruno, ki bi moral zapustiti šov. Žiga je bil ob odhodu na balkon povsem na tleh, saj ni želel, da Bruno zapusti tekmovanje. Kot je povedal, je zanj prijateljstvo pomembnejše od balkona.



Nato pa so Žigo sodniki ustavili in mu dejali, da je v njegovih rokah odločitev, ali bo Bruno odšel na balkon z njim ali pa mora zapustiti šov. »A je to sploh vprašanje?« je dejal Žiga in prijatelja povabil seboj na balkon. Zaradi čustvenega preobrata marsikdo ni zmogel zadržati solz, ganjen je bil tudi Bine Volčič.



Do nekaj slabe volje je prišlo med izločitvenim testom, saj je Ljuboslavu na pomoč z balkona priskočil Adam. To ni bilo všeč Kimi, ki je dejala, da niso prišli na kuharski tečaj, temveč na tekmovanje. »Razumem, da mu pomaga, ne pa da mu postavi celotni meni,« se je jezila. Adam je na to odgovoril, da je videl, da je prijatelj v težavah in da mu je pač moral pomagati. Ljuboslav je nato z nadgradnjo svoje ideje pritegnil Lukovo pozornost, a ga je sodnik tudi spomnil, da je na izločitvenem testu on in ne balkon.



Irena pa je naravnost povedala, da Dušana ne bi prav nič pogrešala.





