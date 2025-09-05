Šok tik pred izborom za miss: Avdić in Boscarol imata »tihi dogovor«

Na letošnjem izboru Miss Universe Slovenija je občinstvo dočakalo presenečenje. Sprva je bilo napovedano, da bo glamurozni večer vodil priljubljeni Denis Avdić, a tik pred zdajci je vajeti prevzel Jure Godler. Organizatorji so pojasnili, da je bila odločitev povezana s televizijskim prenosom na Planet TV, Avdić pa je spremembo sprejel športno, brez kančka zamere.

»Z Ivom sva se dogovorila za drugo leto«

»Z Ivom sva se zmenila, da bi jaz to drugo leto prevzel. Danes gre prenos na televizijo na Planet TV in se mi zdi prav, da to oni organizirajo. Midva pa sva se načeloma dogovorila. Sicer nimava napisano nič uradno, imava pa tihi dogovor,« je povedal Avdić, ki je letos raje sedel med občinstvom.

Podpora kolegu

Čeprav sam ni stal na odru, je Avdić prišel podpret prijatelja in kolega. »Godler je pa meni fantastičen in nimam težav, če to prireditev odpelje še za naslednjih 30 let. Jaz imam še preveč dela,« se je pošalil.

Ob vprašanju, ali je vodenje prireditve v družbi lepotic lahko zalogaj, pa je odgovoril sproščeno: »Če si vzameš to za pritisk, potem je izziv. Mislim pa, da imamo v življenju veliko bolj težke odločitve kot izbor lepotice, ki nas bo zastopala na svetovnem izboru.«

Najlepša zanj ostaja Ana

Avdić se je dogodka udeležil v družbi soproge Ane, za katero pravi, da je zanj najlepša. Med tekmovalkami pa so mu v oči padle tri kandidatke, za katere je navijal, a na koncu dodal, da bi bil vesel zmage katere koli.

