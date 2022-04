Čudni simptomi: Špela Grošelj manjkala na nacionalki. Kaj se dogaja? (FOTO)

Priljubljena pevka in po novem spet članica zasedbe Atomik Haromik, Špela Grošelj, je sledilcem na družabnem omrežju zaupala, kaj se ji je zgodilo prvič. Tako se ji je zgodilo, da je morala zaradi zdravstvenih težav odpovedati nastop oziroma gostovanje v oddaji Dobro jutro na nacionalki.

Preberite še:

Kot je razložila, so se iz nič pojavili neki čudni simptomi. Tako je razkrila, da jo je že pred dnevi pričel mučiti želodec, dvigoval se ji žolč in težave so se stopnjevale. Glavobol, vročina in bolečine v kosteh in podobno, je razložila pevka. Se je pa pevka tudi testirala.

Preberite tudi:

In ob vseh teh težavah je Špela Grošelj prosila sledilce za pomoč in jih povprašala, kaj naj vzame, da bodo težave hitreje minile.