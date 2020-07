Šok: slovensko citrarko in moža zadrževali na hrvaški meji

Policisti ju skoraj ne bi spustili čez mejo. FOTO: LEON VIDIC

»Že vrsto let dopustujem na Rabu in lahko rečem, da je tam moj drugi dom. Tam imam kar nekaj prijateljev, s katerimi se odlično razumem. In tako kot vedno je tudi letošnji dopust kar prehitro minil. Malce pa me je presenetil postopek na hrvaški meji, ki sva ga z možem doživela ob vračanju domov,« nam je zaupala priznana citrarkaKot je še razkrila, je njen mož na morju prehitro vozil gliser. In si prislužil kazen v višini 400 kun, dodatnih 100 pa je bilo treba plačati za postopek, ki so ga vodili hrvaški policisti. Kazen sta plačala v osmih dneh, tudi na Hrvaškem pa dobiš za to »popust«, saj plačaš le dve tretjini kazni, torej je v tem primeru znašala 333 kun, dodatnih 100 je stala položnica.»Presenečenje pa naju je čakalo ob vračanju domov, na hrvaški meji. Že to se mi je zdelo čudno, da je hrvaški policist na meji mojega moža vprašal za ime očeta in kraj rojstva. Nato pa, ali smo plačali kazen za prehitro vožnjo. K sreči sem imela pri roki potrdilo o plačilu in ga še nisem vrgla stran, saj običajno takih stvari ne hranim ravno v torbici. List sem pomolila policistu, ta pa je gledal in gledal, nato pa izdavil, da nobena kazen na Hrvaškem ne znaša 333 kun, v registru pa piše, da je dolg odprt. Potem sem mu razložila, da če plačaš v osmih dneh, plačaš le dve tretjini kazni, kar je v tem primeru zneslo 333 kun, dodatnih 100 pa je stala položnica,« nam razloži Zajc Zupanova.Šele takrat se je poglobila v drobni tisk na plačilnem nalogu, ki ga je spregledala oziroma ga sploh ni prebrala. »Tam piše, da ko plačaš kazen, moraš potrdilo o plačilu osebno odnesti na policijsko postajo, da plačilo zavedejo v register. No, tega seveda nisem storila, ker tega nisem videla,« nam prizna Zajc Zupanova. In dodaja, da se ji to zdi skrajno neumno. »Sploh pa sem bila prepričana, da se vsako plačilo že naslednji dan vidi in to avtomatično zabeležijo v registru. In ker je do takrat, ko smo se odpravili domov, minilo nekaj dni, sem to že kar malo odmislila, saj se mi ni zdelo bistveno,« nam pove naša citrarka. Seveda pa je to postalo še kako aktualno, ko sta se z možem želela nič hudega sluteč vrniti domov, a ju mejni policisti niso kar tako spustili.»Skratka, mejni policist je nato odšel vprašat šefa, ali naju lahko spusti v Slovenijo. In po kakšnih desetih minutah postopka naju je. In ja, kakšna sreča, da sem hranila potrdilo o plačilu kazni, ker sicer naju zagotovo ne bi, kar nama je policist povedal tudi sam, ko sem ga vprašala, kaj bi bilo, če kazen ne bi bila plačana.»Se mi zdi pa to vseeno skrajno nesorazmerno. A ni kriv policist, ta je le opravljal svoje delo,« pravi Tanja Zajc Zupan, ki je svojo zgodbo zapisala na družabnem omrežju. Kot svarilo vsem, ki na Hrvaškem storijo kakršen koli prekršek, ki ga morajo poravnati, da to storijo tako, kot velevajo njihovi predpisi, sicer se lahko na meji nepričakovano neljubo zaplete.