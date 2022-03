Šok na nacionalki: Miša Molk brez oddaje

Kadrovski posegi, premiki in številne spremembe na Televiziji Slovenija so odnesli tudi oddajo ene najbolj prepoznavnih televizijk. Miša Molk je namreč kar na facebooku sporočila, da se poslavlja od svoje oddaje, kar so ji pravzaprav na nacionalki napovedovali že konec minulega leta.

»Hvala gostjam, dveh gospa žal ni več med nami, in gostom, ki ste v oddaji pustili svoj odtis, in vsem, ki ste oddaje spremljali. In hvala tudi vsem sodelavkam in sodelavcem. Bili ste imenitni! Bilo je pestro, vznemirljivo, inspirativno, poetično in žmohtno. Srečno!« je kratko in jedrnato zapisala voditeljica, pod njeno objavo pa se je usul plaz ogorčenih komentarjev številnih gledalcev in gledalk, ki so z veseljem spremljali njeno oddajo Z Mišo, ki je bila na sporedu ob nedeljah.

»Škoda, da ne bo več tvoje oddaje. Pogrešala te bom. Nikoli več TV Slovenija ne bo imela takšne voditeljice, profesionalne, načitane, razgledane, z veliko občutka za človeka, ki sedi nasproti njej. Hvala, Miša, in drži se,« je Miši sporočila razočarana gledalka, neka druga pa je dodala, da je zelo žalostno, da vodstvo na nacionalki ukinja dobre oddaje in umika zanimive intervjuje. Konec lanskega leta je voditeljica doživela nekaj ostrih napadov gledalk in gledalcev, in sicer po oddaji, v kateri je gostila mlado igralko Mio Skrbinac in z vprašanjem razkrila njeno spolno identiteto.

V intimni atmosferi studia 2 Televizije Slovenija je gostila ustvarjalce, mislece, garače in talente, vse tudi v ženski obliki. Na fotografiji z Matjažem Kekom. FOTO: RTV SLOVENIJA

Na očitke, da je Mio stisnila v kot in da se je morala ves čas intervjuja braniti, je Molkova odgovorila, da je samo dala vedeti, v kako zakisani družbi živimo. Pozneje je še pojasnila, da se je igralka v celoti strinjala z objavo intervjuja in da je tudi po prespani noči še vedno stala za njim in bila pripravljena na objavo in vse, kar bo sledilo. Kakšna bo usoda Molkove, še ni znano, a zagotovo bo kmalu razkrila, kam jo bo peljala televizijska pot.