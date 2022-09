Šok v Kmetiji: To je gospodarica naredila tekmovalcem

Najprej so se veselili, potem pa jih je čakal šok. Kar je povedala gospodarica Nada, jim je vzelo sapo. V Kmetiji je bilo že od ranega jutra živahno in ponovno je zahrumel traktor gospodarice. Ta je peljala kokošnjak, poln kokoši, a na veliko presenečenje vse družine, ki je na nagrado čakala v hiši, je gospodarica zavila proti hlevu.

Dekleta so zagledala gospodarico s kurnikom.

Nada je polna presenečenj

Tekmovalci tam so se razveselili, da bodo imeli domača jajca, a le zakaj bi jih imeli, če niso dokončali naloge, jih je gospodarica Nada postavila na realna tla. »Ker ste imeli pred dnevi težave z jajci, sem vam pripeljala kokoške. Vi boste za te kokoši skrbeli, jih hranili, napajali, ampak, jajca niso vaša. Jajca pripadajo hiši,« je dejala Nada in dodala, da bo družina iz hiše odločila, koliko jajc si zaslužijo, če si jih sploh.

Čigava bodo jajca?

Tekmovalci so žalostno strmeli v kokošnjak, Maja pa je dejala, da je to malo kruto, a se bodo poskušali znajti. Bodo kokoške tekmovalce povezale ali ne?

Dvoboj v spretnosti

V areni sta se tokrat pomerila Ivan in Vladislav, ki sta postala v času druženja na kmetiji prava prijatelja. Najprej sta morala zanetiti ogenj, osvoboditi izvijač, priti do slike in sestaviti sestavljanko. Za las je bil hitrejši Ivan, zato je moral Vladislav zapustiti kmetijo.

Kdo bo zmagal naslednji teden? Jan je z zastavo in tekanjem po travi pokazal, da se ne bo predal.