Sodniki so jih pošiljali nazaj zaradi pire krompirja, tekle so solze

Alana ni upala nesti beljakov k sodnikom. FOTO: posnetek zaslona

Strogi sodniki. FOTO: posnetek zaslona

Pire krompir. FOTO: posnetek zaslona

V novi kuharski oddaji Masterchef so bili pred sedmimi izzivi tekmovalci, ki so se borili za obstanek. Čeravno se zdi ločevanje beljakov preprosto, za nekatere ni bilo, prav tako ne filiranje ribe.Da priprava pire krompirja ni mačji kašelj, so jasno povedali sodniki. Preden jepripravil dober pire krompir, so jih sodniki zavračali enega za drugim. Priprava pire krompirja je v jok spravila, mladapa se ni predala.Po številnih izzivih sta si črn predpasnik nadela Patricija in. Naloga pa: pečeni piščanec. Ker Damijanov ni bil pečen, je odšel domov, Patricija pa je ostala.