Sočne podrobnosti: Jasna spregovorila o otipavanju s Špelo Grošelj

V oddaji Kdo si ti? Zvezde pod masko na Planet TV sta ekipi ponovno ugibali, kateri znani Slovenci se skrivajo pod maskami, pri tem pa jerazkrila nekaj sočnih podrobnosti o svojem odnosu sMed Jasno inse je vnela zanimiva debata o tem, kdo se skriva pod masko mačke. Oba sta se strinjala, da je po vokalu glas osebe, ki se skriva pod mačko, podoben glas nekdanje pevke skupine Atomik Harmonik, zapletlo pa se je pri bokih. »Pa boki so tudi njeni,« je bila prepričana Jasna, ki je s Špelo že večkrat sodelovala pri različnih projektih. »Za boke je pa nisem držal,« je dejal Miha, ki je sedel nedaleč od svoje žene. »Ne vem pa, kaj sta vidve delali?« je hudomušno pristavil.Jasna pa je razkrila, da zna biti Špela kar drzna: »Enkrat mi je potipala zadnjico in je ugotovila, da je manjša kot njena. Tudi jaz sem njo potipala (pokazala na predel prsi, op. p.) in sem ugotovila, da znajo danes kar veliko narediti.« Ob namigu, da je bila oseba pod masko mačke tabornica, pa je Jasna o Špeli povedala še: »Prav salonska dama ni.«Ekipi sta se razšli z neodločenim izidom oz. brez točk, saj nobeni ni uspelo ugotoviti, kdo se skriva pod masko miške. Obe ekipi sta se odločili za. Takšno odločitev je še najbolj obžalovala Saša, ki se ji je zdelo, da je pod masko, a jo je zavedlo, ko je začela bobnati. Na koncu pa se je res izkazalo, da je bila pod masko sveže zaljubljena Irena.