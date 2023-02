Snežič trdi, da odpira vrata na Darsu, SDH in SiDG in v Luki Koper. Jih res?

Ob štajerski avtocesti lahko že nekaj časa opazimo nov plakat davčnega svetovalca Roka Snežiča. Na plakatu je njegova fotografija, ob njej pa napis »Ddr. Rok Snežič odpira vsa vrata.« Ob strani so našteta štiri podjetja, in sicer SDH (Slovenski državni holding), Dars (Družba za avtoceste), Luka Koper in SiDG (Slovenski državni gozdovi).

Snežič je za Večer potrdil, da je on naročil omenjene plakate. Mi pa smo na omenjena podjetja vprašali, ali Snežič res odpira njihova vrata in kako komentirajo oglas.

Oglas Roka Snežiča. FOTO: Bralec

Iz Darsa in Slovenskega državnega holdinga so nam sporočili, da omenjenega oglasa in njegove vsebine ne želijo komentirati. Pri SiDG pa odgovarjajo: »Odločno zanikamo trditev iz oglasa, da naj bi g. Rok Snežič odpiral vrata v SiDG. Z g. Rokom Snežičem in njegovimi podjetji SiDG ne sodeluje, prav tako z njim in njegovimi podjetji nismo sodelovali v preteklosti.«

Iz Luke Koper nam še niso odgovorili.

Vodstva podjetij zatrjujejo, da Snežiča ne poznajo

Na naše vprašanje, ali njihovo vodstvo osebno pozna Roka Snežiča, so nam iz SDH odgovorili, da SDH z Rokom Snežičem ne sodeluje in z njim nima nikakršnih kontaktov.

Iz Darsa sporočajo, da njihov predsednik uprave Snežiča ne pozna in se z njim nikoli ni srečal. »Vse predloge in prošnje za srečanje z njim pa je zavrnil,« so zatrdili.

Tudi iz SiDG so odgovorili, da niti glavni direktor niti direktor osebno ne poznata Roka Snežiča.

Kdo je Rok Snežič?

Snežič je dvojni doktor prava in davčni svetovalec, za katerega domnevajo, da naj bi imel velik vpliv na politike, še posebej v času prejšnje vlade. Ali si je bil res tako blizu z Janšo, preberite tukaj. Snežič je bil zaporniški cimer nekdanjega premierja Janeza Janše. Prav Snežič naj bi ga povezal z Dijano Đuđić, ki je stranki SDS posodila 450.000 evrov. Snežič je tudi nekdanji prijatelj Tine Gaber, ki jo v zadnjem času videvajo v družbi premierja Roberta Goloba. Več o tem preberite tukaj.

Snežič se danes med drugim preživlja tudi z lobističnimi posli. Komisija za preprečevanje korupcije ga je v register lobistov vpisala lani.

NPU je zoper Snežiča vložil več kazenskih ovadb. Uradno je v osebnem stečaju in brez premoženja, medtem ko njegova žena v Mariboru gradi več milijonov vredno vilo. Osebni stečaj je razglasil leta 2013, tožilstvo pa mu pri tem očita oškodovanje upnikov.