Snemanja Kmetije je že konec?

Mineva že četrti teden, odkar so na posestvo prispeli tekmovalci Kmetije. Naloge so iz tedna v teden bolj zahtevne, odnosi med vijolično in rumeno družino pa vse bolj napeti. V zadnjih dneh smo opazili, da nekateri akterji šova že objavljajo vsakdanje utrinke življenja na Instagramu, kar pomeni, da so šov in bitko za 50 tisočakov že zapustili.

Na Pop TV smo naslovili vprašanja, ali snemanje Kmetije še vedno poteka ter s kolikšnim zamikom dogajanje predvajajo na malih zaslonih. Kot so nam pojasnili v službi za odnose z javnostmi, je snemanje Kmetije trenutno v zaključni etapi. Izvedeli smo tudi, da finalni obračun tudi letos ne bo potekal v živo.

Spomnimo. Lani jo je ustvarjalcem šova pošteno zagodla tekmovalka Nika Belčić, ki je šov zapustila prva. Ta je na youtubu namreč razkrila zmagovalca – in to že med prvim tednom predvajanja na malih zaslonih.