Snemajo že tretje nadaljevanje filma Gajin svet, Gaja bo tokrat reševala svojo mamo (FOTO)

Film bo poln akcije, humorja in čustev.
Fotografija: V tretjem delu Gaja vstopa v novo življenjsko obdobje. FOTOGRAFIJE: Sfc
V tretjem delu Gaja vstopa v novo življenjsko obdobje. FOTOGRAFIJE: Sfc

13.08.2025 ob 11:00
13.08.2025 ob 11:00

V Ljubljani, na Dolenjskem in Gorenjskem te dni poteka 27-dnevno snemanje romantične akcijske komedije Gajin svet 3 režiserja Petra Bratuše. »Gre za tretji del priljubljene trilogije, ki je s prejšnjima filmoma osvojila srca mladih gledalcev in njihovih družin ter postala ena najuspešnejših slovenskih filmskih franšiz,« sporočajo iz Slovenskega filmskega centra (SFC). Po več desetletjih je to prvi slovenski film, ki je dobil tretji del – do zdaj je to namreč uspelo le legendarnemu Kekcu.

Prva dva filma spadata med deset najbolj gledanih slovenskih filmov po letu 1991, saj sta v kinematografe namreč privabila več kot 160.000 gledalcev in osvojila več nagrad, med drugim za najboljši mladinski film na Sarajevskem filmskem festivalu. Prvi film je postal tudi najbolj gledan televizijski film leta 2020 v Sloveniji, poudarjajo na SFC.

Zgodba govori tudi o razumevanju družinskih odnosov po ločitvi.
»Tako kot je odrasla Gaja, je tudi zgodba filma Gajin svet 3 dozorela. Izjemno sem ponosen in hvaležen celotni ekipi – igralski in tehnični – za njihovo profesionalnost, predanost in srčno delo. To je pristop, ki lahko rodi še veliko Gajinih svetov. Osrednje sporočilo filma se dotika konfliktov, tako manjših kot, žal, večjih, in reševanja teh. S pogumom, zaupanjem in predanostjo. Upam, da bo sporočilo prišlo do gledalcev: da nihče ni tako slab, da v njem ne bi bilo tudi nekaj dobrega,« je ob prvi klapi povedal režiser, ki je scenarij za film napisal skupaj s Špelo Levičnik.

Film, poln akcije, humorja in čustev

V tretjem delu spremljamo 16-letno Gajo, ki vstopa v novo življenjsko obdobje, čakajo jo namreč začetek srednje šole, prve ljubezni in prva razočaranja, izvemo. »Njen vsakdan se popolnoma spremeni, ko pred njenimi očmi ugrabijo mamo, zdravnico na misiji, ki je z organizacijo Zdravniki brez meja na vojnem območju. Gaja se ne sprijazni s svojo nemočjo, zato pogumno prevzame pobudo in se poda na nevarno reševalno misijo, kjer mora združiti moči z nepričakovanim zaveznikom, kriminalcem Alexom,« zgodbo opiše SFC.

Film je torej poln akcije, humorja in čustev, hkrati pa odpira pomembne teme, kot so vrstniško nasilje, razumevanje družinskih odnosov po ločitvi, moč prijateljstva ter pomen miru in sočutja v času konfliktov. Gaja z odločnostjo in empatijo dokazuje, da lahko pogum in zaupanje premagata še tako težke preizkušnje.

V teh dneh je padla prva klapa.
160 tisoč gledalcev sta v kine privabila prvi in drugi del.

V vlogi Gaje se vrača Uma Štader, njenega očeta bo ponovno upodobil Sebastian Cavazza, v vlogi Alexa nastopa Jurij Zrnec, Gajino učiteljico saksofona in očetovo novo partnerico spet igra Ajda Smrekar, filmski ekipi pa se pridružuje Iva Krajnc Bagola. Med mlajšimi igralci znova nastopata Neža Smolinsky kot Gajina sestra in Enej Černe Berčič kot njen najboljši prijatelj Matic.

»Gajin svet 3 bo premiero doživel konec avgusta 2026 v Ljubljani, sledile bodo projekcije po vsej Sloveniji. Film bo spremljal tudi obsežen izobraževalni program za šole, namenjen ozaveščanju o vrstniškem nasilju, družinskih odnosih in iskanju mirnih rešitev v konfliktih,« še sporoča SFC.

Po več desetletjih je to prvi slovenski film, ki je dobil tretji del – do zdaj je to uspelo le Kekcu.

