Snaha Rosvite Pesek namignila na nekaj hudega

Priljubljeno televizijsko voditeljicoše nekaj mesecev loči od nove vloge. Še pred koncem letošnjega leta bo postala babica, saj njen edinecz ženopričakuje prvega otroka. Uspešna podjetnica je s svojimi sledilci delila izkušnjo prve polovice nosečnosti.Kot številne ženske v veselem pričakovanju je tudi Nastjo v prvem delu nosečnosti mučila slabost, a so se v zadnjih trdnih stvari obrnile na bolje in slabost je skoraj povsem izginila. Še vedno pa jo mučita utrujenost in zgaga. Nastja je po lastnih besedah v prvih 20 tednih nosečnosti pridobila pet kilogramov in 10 centimetrov v pasu, v tem času pa je opravila tudi številne preiskave. Med drugim je v 11. tednu opravila tudi test NIFTY, ki zazna genetske nepravilnosti. Nastja je pojasnila, da se je za ta test odločila iz več razlogov, med drugim ker je neinvaziven in varen ter zato, ker imajo v družini primer Downovega sindroma.»Poleg tega, da izveš spol otroka, je občutek, ko se prepričaš, da je z otrokom vse v redu, vsekakor neprecenljiv,« je prepričana Nastja, ki je dodala, da ji je test priporočila tudi ginekologinja, ker se je za otroka odločila pri svojih 33 letih. Nastja je zaradi opravljenega testa bolj pomirjena, zaradi česar je nosečnost lepša in bolj sproščena.» Še posebej po izkušnji, ki sem jo imela pred to nosečnostjo, ampak o tem več kdaj drugič …« je namignila, da se ji je v preteklosti zgodilo nekaj hudega. Jo pa v naslednjih dneh čaka morfologija, ki se je posebej veseli, saj bo takrat ob njej prvič Filip.