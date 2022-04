Snaha Jankovića Ursula Gawish oblečena v tisoče evrov (FOTO)

Na ljubljanski modni reviji Fashion week so predstavili najnovejše kolekcije slovenskih modnih oblikovalcev. V publiki smo med drugim opazili tudi snaho ljubljanskega župana Ursulo Gawish, ki je partnerica Damjana Jankovića. Na svojem instagramu ne skriva, da je ljubiteljica luksusnih potovanj in izbranih modnih kosov za najbolj petične. Tako je tudi na modnem dogodku v Ljubljani bila od glave do peta oblečena ne v slovenski izdelek, temveč v priznane svetovne modne kose, ki si jih večina ne more privoščiti.

Mama Karoline in diplomirana ekonomistka Ursula je že večkrat javno pokazala, katere so njene šibke točke znanih blagovnih znamk. V njeni omari ne manjka Valentino in Louboutin čevljen, Louis Vuitton torbic, modnih dodatkov in oblek, Chanelovih torbic …

Čevlji, ki jih prodajajo v Harrodsu. FOTO: Zaslonski Posnetek

Tokrat se je oblekla v hlače in jakno znamke Louis Vuitton, za katere je treba odšteti okoli 1750 evrov, da bi bil komplet popoln pa si je nadela še jakno iz iste kolekcije, za katero je treba globoko seči v denarnico. Na spletu pri uradnem prodajalcu takšna jakna stane neverjetnih 3800 evrov.

Da temnolasa lepotica živi na visoki nogi, je mogoče sklepati tudi po salonarjih, ki jih je zbrala za obisk modne revije. Gre za čevlje s peto znamke Louboutin, zanje pa je treba odšteti tisočaka.

Dogodka se je udeležila tudi Ursulina prijateljica Nina Retar, prav tako modna navdušenka, a kot kaže, pri obleki previdno varčna. Za modni dogodek se je oblekla v Zarina oblačila, ki jih oglašujejo kot »pižama s potiskom«, za hlače pa je treba odšteti nekaj več kot 30 evrov.