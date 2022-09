Smola Boštjana Velkavrha: čmrlj ga je prevrnil po cesti, poškodbe bi lahko bile usodne

Glasbenik Boštjan Velkavrh je Mariborčan, že nekaj let pa živi na Obali, kamor ga je pripeljala ljubezen. Po duši je romantik, čustva kar kipijo iz vsake njegove pesmi prvega albuma Potovanje. »Zadnje leto je bilo zame zelo težko, saj me je življenje vozilo sem in tja, predvsem od mojega rodnega mesta Maribor pa spet nazaj do 'mojega Kopra in moje obale'. Ni čudno, da me kličejo 'najljubši obalni forešt (tujec)'. Zdaj ko sem se menda malce ustalil, pa s polno paro delam novi album, s katerim, mimogrede, že zamujam. Po delovnem poletju me, kar se nastopov tiče, čaka izdaja novega singla Srce, ki izide v drugi polovici oktobra, zraven ga bo pospremil še videospot in koncert konec oktobra v Izoli. To bo nekaj novega, svežega, energičnega,« je povedal Boštjan o novi pesmi, ki bo polna ljubezni, upanja in življenja. Pospremila ga bo ekipa profesionalnih glasbenikov v novi zasedbi. Boštjan obljublja, da bo dobro 'pokalo'. V novembru napoveduje novi album, v prostem času pa se rad razgiba na kolesu.

Pred kratkim se mu je zgodila čudna nesreča, ki bi se lahko še huje končala. »Spravil sem se na kolo in se odpeljal do lokala, da s prijatelji kakšno rečemo. Že takoj na začetku mi je čmrlj ali njemu podobna žuželka želela prekrižati načrte. Ta stvor mi je zletel točno pod sončna očala, ki sem jih imel nataknjena na obraz. V trenutku je sledila reakcija, da sem odmaknil desnico z balance in odvrgel očala, prav tedaj pa se je pojavil ležeči policaj na cesti. Zavrl sem in poletel. Prislužil sem si odrgnine na kolenu, rami, ključnici, udarec v glavo in obraz, počeno arkado in večbarvno oko ter seveda nekaj malega bolečin,« je opisal Boštjan svoje bližnje srečanje s čmrljem. Kljub raztrgani srajci in poškodbam se je odpravil v lokal, kjer je bil dogovorjen. Glasbenik Mef mu je tam pomagal z vrečo ledu na obraz ter dezinfekcijo ran, sledila pa je še notranja dezinfekcija s pivom.