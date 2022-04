Smokie navdušeni nad Staro Ljubljano in potico (FOTO)

Ena najuspešnejših glasbenih skupin zadnjih štirih desetletij, slovita angleška Smokie, je znova napolnila ljubljansko Halo Tivoli. V novi postavi in s svežim članom Lukom, ki je sin člana Martina Bullarda, so tudi tokrat do zadnjega kotička napolnili dvorano ob Celovški cesti in razgreli občinstvo.

Občinstvo je ogrela skupina Flirrt.

Obiskovalci so po opisovanju vso prireditev na glas prepevali vse zimzelene uspešnice iz dolgoletnega delovanja skupine, vrhunec večera pa je seveda bil, ko so zapeli legendarno, nepogrešljivo in še vedno skrivnostno Alice. Oboževalci že desetletja ugibajo, kdo je dekle, danes pravzaprav že dama v zrelih srednjih letih, morda abrahamovka, o kateri skupina prepeva že toliko let.

Velika zanimivost pa je tudi ta, da se je skupina v Ljubljano pripeljala z legendarnim VW avtobusom in navdušila v novi sestavi. Če spomnimo, se je zasedba po nenadni lanski smrti zadnjega ustanovnega člana Terryja Uttleyja znašla na razpotju in so celo razmišljali, da bi inštrumente postavili v kot. A Uttley in njegova družina so želeli nadaljevati glasbeno pot in tako so dobili novega člana, ki ni prišel od daleč. Ker je Luke sin enega od članov, vsi pravijo, da so dobili še enega sina, on pa kar štiri očete. In tudi legendarni glasbeniki so bili navdušeni nad slovenskim občinstvom.

Povedali so nam namreč, da je koncert v Tivoliju eden najboljših v zadnjih letih in da so veseli bučnega sprejema pri slovenskih oboževalcih. Slednje je dobro ogrela slovenska skupina Flirrt, ki je nastopila kot predskupina.

Potica, zakon!

Glasbeniki med turnejo in koncerti sicer ne morejo kaj posebno veliko pohajkovati naokrog, saj vse poteka po urniku in dnevnem redu. Vanj spadajo prihod, namestitev, postavitev scene, vaje in drugo, medijska gostovanja, intervjuji in podobno. Prav tako zaradi dolgih potovanj potrebujejo čas za pripravo in počitek.

Halo Tivoli so napolnili do zadnjega kotička.

V Ljubljani pa so si člani legendarne skupine utrgali nekaj trenutkov za kratek ogled mesta. Obiskali so stari del prestolnice, ki jih je navdušil kljub časovni stiski. Poskusili so tudi eno od značilnih in tradicionalnih slovenskih jedi, potico. Ta je bila narejena pod Rožnikom in je fantom neizmerno teknila, kot smo izvedeli, so jo vzeli tudi s seboj.

Izvedeli pa smo še, da skupina za slovenske oboževalce pripravlja presenečenje. Za kaj natančneje gre, še ni znano, menda pa se kljub polnemu urniku nastopov obeta presenečenje za Slovenijo.