Smeh in solze na premieri (FOTO)

Ena najmarkantnejših slovenskih komičark Martina Ipša je javnosti predstavila svoj novi stand up projekt, ki gre tja, kamor ni šel še nihče. V dno duše. V več kot uro in pol dolgem nastopu je v ljubljanski Festivalni dvorani segla v srca zbranih. »To je bil eden najlepših nastopov, kar sem jih kdaj videla,« je povedala Katja Fašink iz vodstva korporativnih odnosov pri Elesu, nekoč pa znana estradnica.

Radijec Klemen Bunderla se strinja, da za uspešno Martino stoji žena Janja.

Tudi radijecni skrival, da je sprva točil solze od smeha, na koncu, ko je Ipševa pozvala vse ljudi, naj stopijo iz mehurčkov in se začnejo vesti človeško, pa jih tudi zaradi žalosti ni mogel več zadrževati. »Čeprav mislimo, da so vsi okoli nas nori, pa je verjetno nekaj tudi na tem, da smo nori sami,« pravi Štajerka, ki ima za seboj več kot 1500 nastopov in se nikoli ni skrivala za tabuji.

Tudi Helena Blagne je uživala v iskrenem stand upu.