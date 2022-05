Slovenski pevec po smrti sina sporočil lepo novico (FOTO)

»Dragi prijatelji, danes 24. 5. 2022 je v popoldanskem času na svet prijokal in takoj pogledal zdrav, prelep, za naju najbolj popoln fant s temnimi lasmi, ki sliši na ime Julijan Valentin,« je na facebooku zapisal slovenski glasbenik SoulGreg Artist in obelodanil da sta z ženo Nino tretjič postal starša. Ob tem je priznal, da solze sreče kar tečejo. »Danes in v naslednjih dneh se le nazdravlja in praznuje!!! Hvala vsem, ki nas spremljate in nam stojite ob strani! Radi vas imamo.«

Ob tem spomnimo, da je pred dvema letoma v njuno družino zarezala tragedija, saj sta izgubila fantka Viljema Julijana, ki je pri dveh letih in pol umrl za redko, a smrtonosno boleznijo.