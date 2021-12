Slovensko vplivnico na bencinski zgrabila panika (FOTO)

Slovenska vplivnica in vlogerka Maruša Bračun je ta teden na bencinskem servisu doživela neprijetno presenečenje. ​Kot pripoveduje na instagramu, je šla na bencinsko, saj je bil prazen rezervoar njenega vozila. »In potem, čakam, čakam. To še kar teče, denar se nabira in nabira. Pride do 90 evrov, fu**, mene zgrabi panika,« pravi Maruša, ki je na tej točki mislila, da je kje luknja in da gorivo teče ven.

»Poln tank dizla 90 evrov s tem, da sem prej vzela ročko ven. Dala bi 100 evrov ali več, ampak me je pač zgrabila panika,« se čudi Maruša, ki meni, da je to, da voziš avto, očitno postalo luksuz.

Maruša o svoji izkušnji pri točenju goriva. FOTO: Instagram

Maruša pa ni edina, ki se čudi visokim cenam goriva, saj takšne rasti pri nas že dolgo ni bilo. Pred dnevi se je na naše uredništvo obrnilo več zgroženih bralcev, ki ne morejo verjeti, kako draga je nova realnost.