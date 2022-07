Slovensko pevko ujel med lulanjem in ni bila srečna (FOTO)

Pevka Nika Krmec in njej dobri prijatelj Tibor Golob se potepata po Škotski in z avtom raziskujeta čudovito naravo ter ustvarjata fotografije. Med tem pa se jima pripeti nešteto dogodivščin, ki jih delita s svojimi sledilci. Ko pa narava pokliče, je treba opraviti potrebo in Nika ima s tem kar nekaj izkušenj.

Med tem početjem v naravi jo je ujel njen prijatelj in ni bila navdušena. Situacija je bila še bolj zapletena, ker je pevka oblekla enodelnega pajaca, ki ji je močno otežil diskretno opravljanje potrebe.

FOTO: Instagram