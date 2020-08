Slovensko pevko prevaral fant: poglejte, kaj je storila (VIDEO)

Slovenska pevka zabavne glasbeje izdala dolgo pričakovani poletni hit Svima po mojito. Gre za njeno najbolj živahno skladbo doslej, zato nekateri že komentirajo, da se zgleduje po priljubljeni hrvaški pevkiNika je glasbenica, ki je v svojih pesmih pogosto pela v prekmurščini, a z najnovejšo pesmijo, ki jo poje v hrvaškem jeziku, je pokazala, da je pripravljena tudi na tuje trge. Lani je začela sodelovati z največjo hrvaško založbo Croatia records in si kmalu pridobila naklonjenost hrvaških oboževalcev.»To me je opogumilo, da smo z ekipo naredili korak naprej in začeli pripravljati pesmi tudi v hrvaščini, da jih razume bivša juga. S pravo skladbo se mi zdi, da očitno ni meja, le vse se mora poklopiti v pravem času. Seveda pa še vedno ustvarjam najprej za Slovence in če le imamo besedilo, prepesnimo skladbo vedno tudi v slovenščino, še zlasti v prekmurščino,« je povedala Nika in že napovedala, da bo najnovejši hit Svima po mojito zapela tudi v svojem rodnem dialektu.Nika pa svoje poslušalce ni razveselila le z živahnimi ritmi, temveč tudi z vročim videospotom, kjer navdušuje s stilom in zapeljivim igralcem, ki mu v pesmi sporoča, da ga zapušča, ker jo je prevaral s starejšo in gršo žensko (»Ni mlada in ni lepa«, pravi v pesmi). Svoji jansi odločitvi želi nazdraviti in se kot kaže opiti, saj ves lokal poziva na rundo alkoholnih pijač, ki jo bo plačala sama in s tem obrnila nov list v svojem življenju.S svojo novo skladbo je že povabljena na največji hrvaški festival CMC v Vodicah, kjer bo nastopila skupaj s hrvaškimi legendarnimi pevci zabavne glasbe kot so, Antonija Šola,...