Slovensko pevko je očaral sanjski moški Blaž Kričej Režek (VIDEO)

Pokukali smo v življenje ene najvidnejših slovenskih pevk Nuške Drašček in med drugim izvedeli, da se je kljub končanemu študiju mednarodnih odnosov odločila, da bo petje prevzelo njeno življenje. Danes je namreč uspešna in priznana mezzosopranistka, ki izvaja vse od opere, vokalno-inštrumentalnih del, šansona, jazza, popa, slovenskih ljudskih pesmi do gospela in muzikala.

Trenutno blesti v operi Ariadna na Naksosu, kjer nastopa v vlogi skladatelja, torej ima moško vlogo. Andreji Jernejčič, voditeljici oddaje Zajtrk PR'Andreji, je izdala tudi, česar javnost o njej doslej ni vedela, in sicer, da je v resnici ljubiteljska mizarka, saj izdeluje omare, klopce, mize in podobno. Kako se je poljubljati z žensko?

Zakaj jo je obiskal sanjski moški 2022 Blaž Kričej Režek in o čem sta se pogovarjala? Vse to izveste v posnetku: