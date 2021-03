Slovenskima radijcema grozila, da ju bo polila s kislino

Pazi, kod hodiš, primitivec, saj boš dobil kislino v obraz, a ne od mene.

Grozili so tudi Anabel. FOTO: Instagram

Nestrpnost in grožnje so zadnje mesece žal postale del našega vsakdana, še posebno pa so grozilna sporočila čedalje pogostejša na družabnih omrežjih, kot sta facebook in instagram. Na slednjih so se kot žrtve takšnih in drugačnih prevar v zadnjem času na udaru znašli številni znani Slovenci in Slovenke, tokrat pa je glasbenik in radijec, ki ga širša slovenska javnost pozna kot povsem neškodljivega in duhovitega zabavljača, prejel grožnjo s smrtjo. Ta ga je tako pretresla, da se je odločil svojo grozljivo izkušnjo deliti s svojimi sledilci in prijatelji, saj bi rad prišel zadevi do dna.Kljub vsem naporom pa ni izvedel, kdo je oseba, ki se skriva za lažnim profilom. A ker je Kori poštenjak, ki ga skrbi tudi za tiste, ki ga radi poslušajo in mu sledijo, je na glas spregovoril o nezavidljivem položaju, v katerem se je znašel. »Pozna kdo to osebo?! To sem dobil pred tridesetimi minutami. Ne vem, zakaj ... Iz ljubega miru. Čuden postaja ta svet, jaz vam povem. Dobil sem že veliko groženj, ampak ta mi je dvignila pokrov. Očitki, da sem jokal in se izpovedoval, se očitno nanašajo na radijsko moderacijo na Centru, ki sem jo imel pred kratkim. Nič spornega ni bilo. Če kdo pozna, naj se javi. Da gre kdo pred sodnika, ki si zasluži,« je ogorčen Tim, ki mu je neznana oseba oziromasporočila, naj se pazi in da bo »svojo čeljust našel na pločniku, preden mu bo razneslo lobanjo«.»Pazi, kod hodiš, primitivec, saj boš dobil kislino v obraz, a ne od mene. Nikoli ne boš izvedel, od koga!« je še zapisala besna Christina, Koriju pa še vedno ni povsem jasno, kaj takšnega je storil oziroma izjavil, da jo je tako potisnil na rob. Kljub neprijetni izkušnji in grožnjam ostaja pogumen in odločen, da se takšnim provokacijam ne bo pustil, ga pa je neizmerno razjezilo in hkrati razžalostilo, da je omenjena oseba grozila tudi njegovi sodelavki, radijki in pevki. Oboževalci in prijatelji su ju potolažili, da se za takšnimi profili skrivajo nizkotni posamezniki, ki bi jih bilo treba kazensko ovaditi. Ali sta to Kori in Anabel storila, nismo izvedeli, je pa Kori po komentarjih sodeč odločen, da se strahopetcem, ki se skrivajo za izmišljenimi imeni, ne bo pustil ustrahovati.