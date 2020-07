Slovenska zvezda v prepiru s sodelavci, ceno pa dvignila v nebo

, znana kotpo pisanju srbskega Kurirja ni več v dobrih odnosih z dosedanjimi srbskimi prijatelji in sodelavci. Razlog skrhanih odnosov naj bi bilo njeno obnašanje. Menda tudi osebe blizu nje pravijo, da je zadnje čase neznosna.Senidah je po pisanju srbskih medijev tudi prekinila sodelovanja s svojim menedžerjem, ki ji je pomagal, da se je prebila na balkanski trg. Po besedah vira blizu pevke naj bi bila zaradi njenega obnašanja kmalu ogrožena tudi njena kariera.»Njen menedžer ni pristal na to, da bi se povečala cena njenih nastopov, zato sta prekinila sodelovanje. Človek pozna lastnike klubov in organizatorje koncertov, zato mu je bilo neumno zahtevati več denarja zanjo, saj je ona še vedno začetnik v poslu in si ne zasluži velikih honorarjev. Dodatno pa tudi za to, ker je koronavirus dodatno zamajal povpraševanje po pevcih.«Senidah bi morala še pred izbruhom epidemije koronavirusa nastopiti na enem od beograjskih splavov, a so njen koncert odpovedali. Pred mesecem dni bi morala ponovno nastopiti, a je menda zahtevala 6000 evrov namesto 4000 ali 5000 evrov, kot je bilo dogovorjeno. Lastniki se menda s tem niso strinjali, Senidah pa je ostala brez koncerta in brez denarja, na vprašanja novinarjev Kurirja pa se ni odzivala.»Od ljudi, s katerimi dela, pričakuje nemogoče. In ker ne morejo izpolniti njenih pričakovanj, vse pogosteje prihaja do prepirov. Tako je bilo tudi s prijateljiin, s katerimi je zdaj prekinila stike.«Senidah zdaj ponovno sama ustvarja glasbo za svoje nove skladbe, pri čemer pa ji pomagajo prijatelji iz Ljubljane, s katerimi je sodelovala že v preteklosti.