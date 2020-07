Slovenski župan divje žurira v družbi dveh lepotic (FOTO)

David Klobasa se je v družbi lepotic dodobra sprostil. FOTO: Instagram

Poletna turistična sezona je na vrhuncu, mnogi politiki in drugi znani Slovenci pa so se že odpravili na zasluženi oddih. Tako kot številni slovenski državljani, se je na enega izmed grških otokov odpravil tudi najbolj seksi slovenski župan. Očitno pa ta 32-letnik tam ni sam, temveč v družbi dveh lepotic, tudi dobro znane svetlolaskeSodeč po foto- in videoutrinkih, ki jih je zbrana druščina ujela in objavila na instagramu, Klobasi, sicer županu Svete Trojice v Slovenskih goricah, morski zrak dobro dene. Na ponedeljkov večer so si privoščili malce sprostitve v tamkajšnjem klubu, kjer ne manjka dobre družbe, glasne glasbe in zdravic z žganimi pijačami.