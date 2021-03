Slovenski zmagoviti koktajl bodo ocenjevali Čehi (RECEPT)

Tomaž Fartek iz Mengša je zmagovalec slovenskega tekmovanja barmanov. FOTO: osebni arhiv

KOKTAJL MATTONI SYMPHONY



Sestavine:

1,0 cl borovnica pire

1,0 cl karamela sirup

0,5 cl sveže stisnjen limetin sok

2,0 cl ananasov sok

5,0 cl čaj jagoda-rabarbara

10,0 cl mineralna voda Mattoni



Dekoracija: cvet orhideje, sveža meta, lističi ananasa, borovnice, lupina grenivke, zlate bleščice (zlat prah)



Priprava: Najprej skuhamo čaj in ga ohladimo. V ročnem mešalniku zmešamo vse sestavine razen mineralne vode, vse skupaj dobro pretresemo, natočimo v koktajl kozarec in dolijemo še mineralno vodo. Koktajl okrasimo in serviramo.

Z njim smo se pogovarjali po zmagi, ki jo je osvojil s kombinacijo slovenskega lesa in gozdnih sadežev. Njegov koktajl Matonni Symphoni pa mora zdaj pripraviti in oceniti še strokovna komisija na Češkem. Ta bo, sicer vice prvaku sveta v mešanju koktajlov leta 2018 in leto pred tem najboljšemu barmanu Slovenije, prižgala morebitno zeleno luč za veliki finale.Potekalo je predhodno interno izborno strokovno barmansko tekmovanje Mattoni Grand Drink Slovenija 2021, ki velja za kvalifikacije za nastop na svetovnem prvenstvu Mattoni Grand Drink 2021, ki bo, seveda odvisno od trenutnih razmer in okoliščin, potekalo konec junija 2021 v Češkem zdraviliškem mestu Karlovy Vary. Gre za pripravo inovativnega brezalkoholnega koktajla, ki ne sme presegati 65 kcal na 100 ml pijače, pri čemer je bilo obvezno uporabiti vsaj 10,0 cl mineralne vode Mattoni, ki je glavni organizator 10. svetovnega prvenstva in 23. tekmovanja Mattoni Grand Drink 2021.Interna konkurenca članov Društva barmanov Slovenije, in sicer vsak barman je posamezno ob določeni uri opravil svoj nastop. Tekmovanje je bilo izvedeno v skladu z zdravstvenimi ukrepi brez občinstva in gledalcev, samo tekmovalci posamezno in strokovna komisija.Glede na to, da sem doma blizu gozda, sem za pripravo koktajla izbral borovnice in slovenski les. Dekorativno jedilno zlato v prahu pa je čarobni navdih in eleganca napitka, kar barmani vedno poudarjamo.Predvsem vsem oboževalcem bolj zdravih in ne preveč sladkih pijač. Za vse, ki obožujejo borovnice, gozdne sadeže v kombinaciji s karamelo, je ta koktajl odlična izbira.Nagrada je vstopnica za udeležbo na svetovno prvenstvo. Udeležba je seveda odvisna od strokovne žirije na Češkem, ki izmed vseh prijavljenih izbere in povabi le 20 najboljših barmanov v veliki finale. Tudi v teh čudnih časih sta lahko priprava koktajla in zmaga na tekmovanju velik izziv.