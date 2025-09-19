Slovenski youtuber kupil avto za 300.000 evrov: to je reakcija njegovega očeta (VIDEO)

Spletni youtuber in tiktoker Petro Martić je spet dvignil prah. Tokrat zaradi nakupa sanjskega avtomobila – Lamborghinija, za katerega je, kot je razkril v videu, odštel 300.000 evrov.

Martić je nakup, kot se za spletnega zvezdnika spodobi, predstavil kar na TikToku. V videu ponosno pokaže nov avto očetu, a ta njegovega navdušenja ni delil:

»Ni najlepši, prenizek je … tisti tvoj stari BMW je bil boljši,« pripomni oče.

Kljub očetovi zadržanosti je Petro komaj skril nasmeh, ko je sedel v prestižno športno vozilo. Njegovi sledilci so takoj začeli ugibati, kako si je privoščil tak luksuzen avto, a Martić se s tem očitno ne obremenjuje – zadovoljstvo na njegovem obrazu pove vse.

Posnetek si lahko ogledate tukaj:

Pred letom dni BMW X6, zdaj Lamborghini

Spomnimo, da je Martić pred manj kot letom dni pokazal svoj takrat novi BMW X6, katerega vrednost se glede na opremo giblje od 100.000 evrov navzgor. Ali je BMW prodal ali ga zamenjal za novega Lamborghinija, smo vprašali kar samega Martića. »Obdržal bom starega (BMW X6), saj ga potrebujem za vsakodnevna opravila. Lamborghini mi je samo za čez vikend ali pa za kakšne posebne dogodke. Tako da imam zdaj dva avta, en avto za opravke in drugi avto za slikanje,« nam je dejal.