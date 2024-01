Slovenski vremenar napoveduje: Letos se zna v času zimskih počitnic zgoditi to

Leto 2023 je za nami, božič ni bil bel, še več, imeli smo pravi mediteranski zaključek leta. Bomo sedaj končno dobili pravo zimo, takšno s snegom in ledom?

Vsi zimski ljudski napovedovalci od Mihaela, prek Martina do Andreja so napovedovali mokro in sneženo zimo. 30. novembra, ko goduje Andrej, smo imeli v Ljubljani 15 cm snega, in glede na stari rek »Andrejev sneg 100 dni leži« sem bil prepričan, da bomo imeli sneg vsaj do konca februarja. Potem pa je potegnil jug, poznavalci pravijo, da je Afrika prevroča, tamkajšnji vroči zrak pa se preliva ciklon, ki k nam prinaša jugozahodnik, ki je deževen. Padavine torej imamo, temperatura pa je vsaj za osem do deset stopinj previsoka, da bi se spremenile v sneg.

Vendar ne izgubimo upanja, saj so obeti za belo zimo iz pratike lepi. Na Svete tri kralje 6. januarja pravi ljudska tako: »Kralji se vrnejo, zimo obrnejo.« Ali če povem po domače, polovica zime je za nami, in ker je bila topla, bo druga polovica snežena. Snega bomo imeli čez ves januar dovolj, padavin bo veliko in tudi shladilo se bo, a ker je zemlja še vedno zelo topla (tri centimetre pod površjem ima še vedno tri stopinje), se sneg ne bo prijel.

Šele ko bo macesen odvrgel iglice, bo sneg obstal. Veste macesen je tak naravni termometer, ki so ga naši predniki uporabljali za indikatorja zime. Ljudski rek dobesedno pravi: »Macesen se vedno na kopno obleti.« Trenutno je potemnel, ni pa še odvrgel vseh iglic.