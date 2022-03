Slovenski vplivnici izvedeli spol otroka: Komaj čakava, da te spoznava!

Slovenski vplivnici Katka in Katja Bogataj s svojo ljubezensko zgodbo podirata tabuje. Poročili sta se pred dvema letoma, sedaj pa ju čaka nova prelomnica, avgusta bosta dobili otroka.

Katja te dni že kaže svoj nosečniški trebušček. Zanosila je s pomočjo umetne oploditve in darovalca na kliniki v Avstriji. V Sloveniji namreč istospolni partnerji nimajo pravice do teh medicinskih postopkov niti do posvojitve. Uspelo jima je v drugem poskusu, poleg največje sreče pa sta dobili tudi neprecenljivo izkušnjo. Te dni sta izvedeli še za spol otroka, vendar želita to skrivnost za zdaj obdržati zase ...