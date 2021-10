Slovenski vplivnica po požaru v Kopru: Še vedno se tresem

FOTO: Zaslonski posnetek, Instagram

FOTO: Zaslonski posnetek, Instagram

FOTO: Zaslonski Posnetek, Instagram

Pisali smo, da je sinoči v industrijski coni Sermin v koprski občini zagorela streha poslovne hale. Ogenj je zajel celotno streho in se preko svetlobnih jaškov razširil v nekatere pisarne. V tej stavbi ima svoje poslovne prostore tudi slovenska vplivnica in osebna trenerka, ki je na instagramu zapisala, da se še danes vsa trese.Njeno podjetje ima v industrijski coni, gi ga je zajel požar, skladišče in pisarne. Kot je povedala na družbenih omrežjih je imelo njeno podjetje v primerjavi z nekaterimi drugimi veliko srečo in lahko še danes v teh prostorih delajo, a se zaradi vsega adrenalina še vedno vsa trese. Podjetje je sicer utrpelo škodo zaradi zalitja zgornjega nadstropja in bi se vse lahko odvilo slabše. »Prostore je zalila voda, ni ful, ampak je. Požar na srečo ni dosegel prostorov. Sosednjo pisarno in na zadnji strani je. Iz desne pa je skurilo večino do ene pisarne pred nami. Žalostna za vse sosede, ki so slabše odnesli. Izjemno hvaležna pa, da smo odnesli, kot smo jo,« je Petra dejala na družbenem omrežju.Petra ne more verjeti, da se je nekdo spomnil, tako neumne ideje, kot da »daj gremo za štos v zrak ustreliti raketo, menda po neuradnih podatkih signalno«.Sprva naj bi zagorela izolacija, ogenj se je ob močni burji hitro razširil na druge dele poslovne stavbe. Požar je gasilo okoli 50 poklicnih in prostovoljnih gasilcev, katerim se je Petra zahvalila za vso požrtvovalnost.