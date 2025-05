Slovenski vplivnež po telefonu govoril z Marjetko: »Nikoli ni šlo za izbris«

Znani slovenski vplivnež Aleksandar Repić je na družbenem omrežju Instagram danes sporočil, da ga je po telefonu poklicala Marjetka Vovk, njun pogovor pa je posnel in ga objavil na svojem profilu. Pogovor se je seveda vrtel okrog spora, ki se je zgodil med glasbenico Niko Zorjan na eni strani in njo ter Alešem Vovkom (Raayem) na drugi strani. Pogovor je na voljo tukaj in tukaj.

Repića so v pogovoru zanimale odstranjene pesmi Zorjanove na YouTubu. Marjetko je vprašal, ali se ji zdi izbris pesmi z YouTuba napaka, ali pa se ji to zdi upravičeno. »Nikoli ni šlo za izbris,« mu je dejala Marjetka in dodala, da je šlo za začasni umik.

Nato jo je Repić vprašal, ali se ji začasni umik pesmi zdi pravična stvar. »A tebi se pa zdi pravično, da te nekdo toži za neko pogodbo, ki nikoli ni obstajala,« mu je odgovorila Marjetka. Kot je dejala, takšna pogodba, za katero sta bila tožena, ni obstajala. Dejala mu je tudi, da so stvari zelo ohlapno prinesene do njega.

Omogočil je, da posnamejo podkast

Repić je Marjetki in Raayu v telefonskem pogovoru dal tudi možnost, da prideta do njega in da posnamejo podkast. Tako bi lahko javno povedala svojo plat zgodbe. Ali ga bodo res posneli, je še vprašanje. Marjetka mu je dejala, da bosta premislila. »Midva sva bila mnenja, da se to rešuje drug z drugim in ne drug z drugim plus sosedi,« mu je dejala.

Niki želita uspešno glasbeno pot. »Midva si želiva, da Nika zaplava na svojo pot, ki si jo zasluži, in da ima uspešno kariero,« je v pogovoru še povedala Marjetka.