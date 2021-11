Slovenski voditelj v šoku: Janša bo šel z njim na koncert

Slovenski radijski voditelj Matic Herceg, znani glas radia Antena, je šokiran ugotovil, da ima novega, zelo znanega sledilca na instagramu. To je, nihče drug kot slovenski premier Janez Janša.

»Tega pa res nisem pričakoval, sam, veliki Janez Janša. Dobrodošli na mojem profilu, upam, da boste uživali,« Herceg kar ni mogel verjeti, da je premier s svojim profilom med njegovimi sledilci.

Presenečen je ugotovil, da ima novega sledilca. FOTO: Zajem Zaslona/instagram

Na njegov račun si je zato privoščil še nekaj šal in ga imitiral, a to še ni bilo vse. Ko je v zgodbi na instagramu zapisal, da Janšo vabi, da gresta skupaj na žur ansambla Fehtarji, je bil močno presenečen, ko mu je premier celo odgovoril in pristal na vabilo: »Ko bodo epidemiološka situacija to dopuščala.«

Herceg je še zapisal, da mu bo karto plačal sam.