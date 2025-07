Slovenski voditelj po obisku onkologije: »Tam sem izgubljal in znova našel del sebe«

Televizijski voditelj in novinar Denis Malačič je na Facebooku delil iskren zapis ob obisku Onkološkega inštituta, kjer so mu pred leti zdravili raka na modih. Čeprav je danes minilo že nekaj let od teh težkih trenutkov, se ob vsakem kontrolnem pregledu prebudijo močna čustva: »Je že skoraj rutina – najprej vsake tri mesece, potem na pol leta, zdaj pa sem prišel že do leta miru med posameznimi kontrolami. Pa vendar se vsakič, ko se vrnem tja, v meni nekaj premakne.«

V objavi je opisal, kako globoko je v njem ostalo doživetje dolgotrajnega zdravljenja. Hodniki in čakalnice Onkološkega inštituta so mu bili kar osem mesecev drugi dom: »Tam sem izgubljal in znova našel del sebe. Tam sem čakal. Tam sem upal. In tam sem spoznal, da rak ne izbira ne po imenu ne po starosti, ne po poklicu ali življenjskem slogu. V čakalnici sedimo vsi. Zgodbe, ki se ne poznajo, pa se kljub temu dotikajo.«

Opisal je razpon čustev, ki jih nosi ta prostor – od bolečine do upanja. A tisto, kar ostaja, je zanj neugasljivo upanje: »Ta stavba je polna vsega od najgloblje bolečine do največjega upanja. V njej se sanje sesujejo in znova sestavljajo. Včasih je pot dolga, včasih krajša, a nikoli lahka. Dnevi se vlečejo, upanje pa utripa kot sveča v vetru. In kljub temu gori,« je povedal o bitki z dolgotrajno boleznijo. »Iskreno si želim, da bi bilo več tistih dni, ko izvidi prinesejo olajšanje in manj tistih, ko ti vzamejo sapo. A vse dokler smo tukaj, dokler dihamo, dokler se borimo upanje ostaja. In to upanje je močnejše od strahu.«

Malačič je zbolel leta 2018, ko je bil star 30 let. Po operaciji in osmih mesecih zdravljenja se je odpravil na Jakobovo pot, dolgo 400 kilometrov, ki mu je pomagala čustveno predelati izkušnjo. Kasneje je prehodil še daljšo, francosko vejo El Camina, dolgo 1.100 kilometrov.

»Dragi moji soborci – vsi, ki ste šli čez to ali še hodite po tej poti – srečno. Naj bo volja do življenja vedno večja od senc, ki nas spremljajo.«