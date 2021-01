Slovenski voditelj ostal brez vsega: 50.000 jih je izginilo čez noč

Radijskega voditeljaje za novo leto doletela zelo slaba novica. Nepridipravi so ga ujeli v past in mu izbrisali profil na instagramu, kjer je imel 50.000 sledilcev. Na pomoč so mu takoj priskočili sodelavci z Radia 1 in začeli izbirati sledilce na novem profilu. Seveda pa vse skupaj ni zastonj.V zameno za pomoč so Roškarju pripravili različne naloge, ki pa mu niso bile preveč všeč. Za vsak dosežen mejnik ga čaka neprijetna naloga. Če bo cilj dosežen, si bo moral okoli popka narediti tetovažo z napisom, da je Denis Avdić šov najboljši.Roškar je že v nekaj minutah zbral več tisoč sledilcev in postavljanje slovenskega rekorda mu gre zelo dobro. Svetovnega v pridobitvi največ sledilcev v najkrajšem času pa ima naravovarstvenik in televizijski voditelj, ki se je pri 94 letih pridružil instagramu. Podrl je rekord igralke, saj je najhitreje dotlej dobil milijon sledilcev, zdaj pa jih ima že skoraj štiri milijone.