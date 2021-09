Slovenski TV voditeljici gre vse narobe, v denarnici ima le še dva evra (FOTO)

Objava Manje Stević. FOTO: Instagram

Nekdanja voditeljica, pevka in novinarka in udeleženka šova Big Brother(po poroki je prevzela priimek) se je pred časom skupaj z družino preselila v Beograd, pred pandemijo pa so se vrnili v Ljubljano. Preden si je ustvarila družino in se posvetila materinstvu, se je pred leti umaknila iz javnosti, vmes pa je uspešno razvijala znamko Yugoslovenka. O tem obdobju in o materinstvu je spregovorila tudi za Mično. Stevićeva pa je precej aktivna tudi na Instagramu. Kot je razkrila sledilcem, ji gre ta teden vse narobe: v hiši je razbila kar tri stvari, na njen rojstni dan je zbolel eden od otrok, vsega skupaj je spala 20 ur, po vrhu vsega pa ima v denarnici le še dva evra, s katerima mora preživeti še en teden.Vsak ima kdaj slab dan ali teden. Pri tem ne gre pozabiti, da po dežju vedno posije sonce.