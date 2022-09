Slovenski televizijski voditelj končal na urgenci (FOTO)

Nekdanji televizijski voditelj Boštjan Klun, ki se ga najbolj spomnimo iz razvedrilne oddaje znanja 2 na 2, je po poškodbi, ki jo je skušal sam pozdraviti, končal na urgenci.

Boštjana se spomnimo iz oddaje 2 na 2. FOTO: Sašo Bizjak

»Na urgenci sem znova končal zaradi prsta, ki se je poleti, res samo za hip, znašel na napačnem mestu, v neprimernem trenutku. Res samo moment med macolo in nekim aluminijastim klinom«, je Boštjan opisal resno poškodbo prsta, ki se je zgodila že nekaj časa nazaj.

»Poleti sem se porezal in ker najprej probam sebe porihtat sam, malo se namreč igram hišnega zdravnika sem, sicer globoko rano, sam porihtal. Ko sedaj gledam kakšna je brazgotina, zelo blizu kosti, sklepam, da bi takrat dobil kak šiv, ampak sem raje kot na urgenco, zdravil rano z ogromno joda in namakanja v morju.

Boštjan je raje sam svoj zdravnik. FOTO: Olga Brycht

Vendar poškodbam še ni bilo konca. V že zaceljeno rano na členku kazalca se je ponovno ruknil, začelo ga je boleti in otekati, da brez urgence ni šlo.

»Dobil sem antibiotik in je bilo nekaj dni kar dobro. Do včeraj, ko je prst začel modreti in sledila je ponovna urgenca. Sedaj me verjetno čaka plastična operacija. Biti sam svoj zdravnik ni vedno dobro.«