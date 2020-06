Novinar in voditelj oddaje Argument na Planet TVsi bo letošnje leto gotovo zapomnil po številnih izzivih. Poleg poklicnih se obetajo tudi spremembe v zasebnem življenju. Mirko je že nekaj let v vezi s kolegico Kajo Flisar, ki jo je spoznal prav na delovnem mestu.Preskočila je iskrica in zaljubljenca sta si ustvarila skupno življenje. Kaja pa je na svojem Instagramu sporočila, da ju čaka še ena prelomnica. Pokazala je zaobljen trebušček in razkrila, da se bosta razveselila prvega skupnega otroka. Spomnimo, Mayer že ima dva otroka iz prejšnjega zakona.