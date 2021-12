Poglejte, kako so športniki blesteli v večernih toaletah (FOTO)

Izteka se še eno, uspehov polno športno leto. Že tradicionalno ga je Društvo športnih novinarjev Slovenije sklenilo s podelitvijo priznanj najboljšim športnikom, športnicam in ekipam leta: to so postali kolesar Tadej Pogačar, športna plezalka Janja Garnbret in košarkarska reprezentanca.

Na podelitvi je sicer manjkalo kar nekaj nagrajencev. Da se ni mogel udeležiti podelitve, je zagotovo najbolj obžaloval Pogačar, dvakratni zmagovalec dirke po Franciji, ki je v video nagovoru pozdravil občinstvo in se nadejal, da bo za druženje še priložnost. Manjkal je tudi njegov reprezentančni kolega in tekmec Primož Roglič, ki je v razvrstitvi osvojil drugo mesto, kajpak ni bilo niti košarkarja Luke Dončića, ki je bil tretji. V izjemni konkurenci športnikov se na »stopničke« tako sploh ni uvrstil kanuist Benjamin Savšek, četudi je na letošnjih olimpijskih igrah osvojil zlato odličje, je pa na podelitvi prejel olimpijsko plamenico za svoj uspeh.

Starša Tadeja Pogačarja. FOTO: Anže Krže, Mediaspeed

Med dekleti je manjkala judoistka Tina Trstenjak, ki je v razvrstitvi osvojila drugo mesto, sta pa toliko bolj blesteli Garnbretova in smučarska skakalka Nika Križnar. Obe sta se odeli v elegantno večerno toaleto in obuli visoke pete ter kajpak prejeli največ prošenj za skupne fotografije.

Blesteli sta Nika in Janja. FOTO: Anže Krže, Mediaspeed

Veliko pozornosti sta poželi tudi veliki dami slovenskega športa, obe nekdanji športnici leta – smučarka Tina Maze in tekačica Petra Majdič. Tako kot sta se nekdaj družili na svojih podelitvah, sta bili tokrat v vlogi podeljevalk in znova lahko prijetno poklepetali.