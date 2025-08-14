PODKAST SLOVENSKIH NOVIC

Slovenski športnik šokiral z vprašanjem: Kaj naredi Štajerc, če se mu rodi otrok brez nog?

Darko Đurić je znan po svojem smislu za humor.
Fotografija: Darko Đurić je človek mnogih talentov. FOTO: Vid Ponikvar/Sportida Sportida
Odpri galerijo
Darko Đurić je človek mnogih talentov. FOTO: Vid Ponikvar/Sportida Sportida

P. K.
14.08.2025 ob 18:25
P. K.
14.08.2025 ob 18:25

Poslušajte

Čas branja: 1:19 min.

Paraolimpijski plavalec Darko Đurić, ki se je zaradi redke genske napake se je rodil brez nog in leve roke, je svojo športno kariero sicer začel z odbojko. V športu se je vedno dobro znašel, zaradi svoje vztrajnosti in discipline. V plavanju je osvojil naslov svetovnega prvaka, evropskega prvaka, svetovni rekord in številni drugi odmevni rezultati, ki so mu prinesli dva naziva Parašportnika leta Slovenije, predvsem pa prepoznavnost, s pomočjo katere še danes lahko ozavešča javnost, da si ljudje z invalidnostjo zaslužijo enakovredno obravnavo.

Njegovi številni uspehi odmevajo že leta, manj pa je znan njegov izjemni smisel za humor, ki mu velikokrat pomaga prebiti začetno zadrego v debatah. Tako je presenetil v podkastu ŠOKkast, kjer je voditeljici zastavil vprašanje: »Kaj naredi Štajerc, če se mu rodi otrok brez nog?« zadrega je bila nekolikšna, ko je mirno odgovoril: »Pošlje ga na Gorenjsko,« je zaključil in razkril, da s takšnimi šalami ponavadi malo popestri motivacijske večere, če gre pogovor v preveč žalostne vode.

Celotnemu pogovoru lahko prisluhnete na povezavi.

 

Več iz te teme:

Darko Đurić ŠOKkast pogovor humor

Priporočamo

Nesrečni padec in usodna poškodba glave vzela življenje Draganu Zemljiču
Poslanec, ki ima veliko povedati o Romih, objavil tak posnetek: »Ne vem, zakaj si rinil v parlament« (VIDEO)
Rusko vladno letalo je pristalo na Aljaski. Trump: Obstaja 25-odstotna možnost, da bo srečanje propadlo
Teorije zarote o »cepljeni« krvi spet na pohodu, to pravijo strokovnjaki

Predstavitvene informacije

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo Photo

Vse bo drugače: umetna inteligenca, ki razume, kaj potrebujete

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Komentarji:

Priporočamo

Nesrečni padec in usodna poškodba glave vzela življenje Draganu Zemljiču
Poslanec, ki ima veliko povedati o Romih, objavil tak posnetek: »Ne vem, zakaj si rinil v parlament« (VIDEO)
Rusko vladno letalo je pristalo na Aljaski. Trump: Obstaja 25-odstotna možnost, da bo srečanje propadlo
Teorije zarote o »cepljeni« krvi spet na pohodu, to pravijo strokovnjaki

Izbrano za vas

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Predstavitvene informacije

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo Photo

Vse bo drugače: umetna inteligenca, ki razume, kaj potrebujete

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.