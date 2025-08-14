Slovenski športnik šokiral z vprašanjem: Kaj naredi Štajerc, če se mu rodi otrok brez nog?
Paraolimpijski plavalec Darko Đurić, ki se je zaradi redke genske napake se je rodil brez nog in leve roke, je svojo športno kariero sicer začel z odbojko. V športu se je vedno dobro znašel, zaradi svoje vztrajnosti in discipline. V plavanju je osvojil naslov svetovnega prvaka, evropskega prvaka, svetovni rekord in številni drugi odmevni rezultati, ki so mu prinesli dva naziva Parašportnika leta Slovenije, predvsem pa prepoznavnost, s pomočjo katere še danes lahko ozavešča javnost, da si ljudje z invalidnostjo zaslužijo enakovredno obravnavo.
Njegovi številni uspehi odmevajo že leta, manj pa je znan njegov izjemni smisel za humor, ki mu velikokrat pomaga prebiti začetno zadrego v debatah. Tako je presenetil v podkastu ŠOKkast, kjer je voditeljici zastavil vprašanje: »Kaj naredi Štajerc, če se mu rodi otrok brez nog?« zadrega je bila nekolikšna, ko je mirno odgovoril: »Pošlje ga na Gorenjsko,« je zaključil in razkril, da s takšnimi šalami ponavadi malo popestri motivacijske večere, če gre pogovor v preveč žalostne vode.
