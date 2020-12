Slovenski športnik si je uresničil veliko željo

Letos je v Italiji, kjer pa je vse omejeno na dvorano in dom.

Ideja o spletni strani se je porodila v času prvega vala koronavirusa.

V času koronavirusa se najdejo trenutki tudi za tiste aktivnosti, ki so bile poprej na stranskem tiru. Tako se je zgodilo tudi našemu odbojkarskemu reprezentantu, 24-letnemu»Ideja o spletni strani se je porodila v času prvega vala koronavirusa, ko sem bil še v karanteni v Milanu. Takrat smo se z ekipo pogovarjali in odločili, da bomo pripravili par projektov za prihodnost. Vsi pa so bili povezani s prepotrebno prepoznavnostjo, in ravno zato smo se odločili, da bo spletna stran pri tem zelo pomagala. Ne glede na to pa sem si že zelo dolgo želel, da bi lahko nekje strnil svoje misli, s svojimi sledilci delil svoj vsakdan, ne samo v sliki, ampak tudi v besedi. Ravno za to pa je spletna stran idealna, saj jo lahko prirediš čisto svojemu okusu in željam. In sem šel na delo! Trajalo je kar nekaj časa, da smo vse pripravili, ampak sem zelo zadovoljen z narejenim, veliko pa še prihaja,« pove Kozamernik, logotip je delo»Logo naj bi predstavljal mene in moj brand širši javnosti, več kot očitno to kažeta moji kratici v njem JK, žival pa je mala mešanica med kozo in kozorogom, ker je koza del mojega priimka in tudi moj vzdevek, kozorog pa sem po horoskopu, tako da je bila ta kombinacija odlična. Predstavljal naj bi mene, moj ponos, samozavest in predanost ter željo, da si želim rasti, zato je koza v pokončni drži,« pove Kozamernik, ki igra v tej sezoni v Italiji, pogleduje pa v poletje 2021, ko bi rad z ekipo Fun4u in Sportines pripravil tudi odbojkarski kamp. Življenje v Italiji pa je tako kot drugje po svetu.»Trenutno je situacija v Italiji kar resna in Milano je ena izmed rdečih con, tako da večino časa preživljam doma skupaj s punco Urško. Treningi in tekme se za zdaj odvijajo po načrtu, je pa seveda to pogojeno z negativnimi testi, ki jih opravljamo vsak teden,« še pove Jan.