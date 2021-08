Slovenski športnik presenetil: že tretjič postal očka

Najboljši slovenski biatlonecje na družabnih omrežjih presenetil z lepo novico: rodil se mu je namreč že tretji otrok.Nosečnosti z ženotudi tokrat nista obešala na veliki zvon, je pa Jakov razkril tudi zanimivost: vsi trije njegovi otroci so namreč rojeni avgusta, tudi 5-letnain 2-letnaTudi sam je rojstni dan praznoval 1. avgusta in zapisal, da je bilo to najlepše zapoznelo darilo.Spola in imena novega člana Fak v objavi ni razkril.