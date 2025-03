Slovenski športnik, ki je čudežno okreval po hudi poškodbi: »Ko zbolim, moje noge preprosto prenehajo 'delovati'«

Tim Marovt je ime, ki simbolizira vztrajnost in moč človeškega duha. Kljub redki poškodbi hrbtenice, ki ga je pri komaj 12 letih prikovala na invalidski voziček, je dokazal, da so meje zgolj v glavi. Danes je maratonec in navdih mnogim, ki sledijo njegovi neverjetni poti.

V zadnjih tednih se je športnik znova soočil z izzivi, ki so zamajali njegovo fizično in psihično pripravljenost. Njegova objava konec februarja je razkrila, da se je v London odpravil na 10-kilometrski tek, čeprav so mu zdravstvene težave skoraj onemogočile gibanje. »Moje noge se komaj premikajo …, ampak jutri bom tekel,« je takrat zapisal na Instagramu.

Po slabem počutju in nenadnem poslabšanju zdravstvenega stanja med ogledom nogometne tekme Premier lige se je znašel pred velikim izzivom. »Ko zbolim, moje noge preprosto prenehajo 'delovati',« je pojasnil svojim sledilcem. Teka se zato kljub veliki želji in trdemu delu ni mogel udeležiti.

Obležal za tri tedne

Nato je v začetku marca razkril, da se stanje izboljšuje, a da se še vedno ne počuti dobro. »Moje noge so vedno boljše, ampak moje splošno počutje je slabo. Ne spomnim se, kdaj sem se nazadnje tako dolgo počutil šibkega,« je razkril.

Po več kot treh tednih slabega počutja in izgube moči je v nato sporočil dobro novico – vrača se v formo. »Končno se počutim bolje. Nisem še pri 100 odstotkih, a sem že začel trenirati. Neverjeten občutek je počasi se vračati tja, kjer sem bil!« je optimistično zapisal.

Čeprav priznava, da je nekoliko izgubil mišično maso in kondicijo, je bolj motiviran kot kdajkoli prej. »Ko tri tedne ne delaš nič, izgubiš veliko mišic in moči, takrat resnično ugotoviš, kako močan si bil prej,« je dodal.

Timova zgodba dokazuje, da ni ovire, ki bi je z voljo, delom in predanostjo ne mogli premagati. Kaj bo njegova naslednja velika avantura, pa bomo, pravi, izvedeli kmalu.

