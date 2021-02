Slovenski scenarist in režiser: Bilo je napeto, stresno, a na koncu vredno

Jan Belcl. FOTO: Jure Eržen, Delo

Po poljski premieri slovenski filmski ustvarjalecuspehe žanje tudi drugod po svetu. Njegov filmski celovečerni prvenec Vsi prijatelji so mrtvi je od srede naprej na voljo uporabnikom Netflixa v kar 190 državah, tudi v Sloveniji. In če so bili odzivi na film na Poljskem deljeni, so odzivi, ki prihajajo do njega iz Slovenije in drugod po svetu še boljši.»Ljudje mi zasebno precej pišejo, berem recenzije in vidim, da so nasploh odzivi pozitivni,« je Belcl odgovoril na vprašanje, kakšni so vtisi po prvem dnevu svetovne premiere. Na vprašanje, zakaj meni, da je tako, pa pravi, da je bil film, v katerem ne manjka šokantnih prizorov za Poljake, nekakšen kulturni šok. »Ljudje tam niso vajeni takšnega žanra, drugje po svetu pa očitno o tem ne razmišljajo na tak način in jemljejo vse skupaj le kot še en film in so zato tudi nekoliko bolj sproščeni.«Ideja o filmu je zorela več let, a kaj točno bo v filmu, niso vedeli niti njegovi najbližji. »Vedeli so, da bodo ljudje v filmu umirali, ampak so bili vseeno nekateri šokirani, ker nisem želel razkriti preveč. Hotel sem videti reakcijo, so pa seveda zdaj navdušeni.« Več let je tudi trajalo, da je našel poljske producente, ki so na koncu v film vložili dva milijona evrov. »Večkrat je bilo že pred tem, da bi uspelo, pa je vedno znova padlo v vodo. Bilo je malo srce parajoče. Sva pa ztežila in pošiljala naokrog scenarije. Naredil sem nekakšen napovednik, vzel izseke iz drugih filmov, da bi pokazal, kakšen bo film, in potem sva pokazala to poljskima producentoma, ki sta rekla, da je zanimivo in da bosta predstavila idejo Netflixu.« Mislila sta, da bo film zavrnjen tako kot vsakič poprej. »No, potem pa sta povedala, da so bili zelo navdušeni. Ko sem to slišal, sem bil presenečen, ker sem bil navajen vseh zavrnitev.«Film je bil 10 dni najbolj predvajani film na Poljskem, potem pa nekaj tednov med prvih šest. »Zdaj vidimo, da je tudi po svetu na top lestvicah. Mislim, da je v Franciji po enem dnevu na šestem mestu, kar je super.« Ali bo sledil še kakšen film v sodelovanju z Netflixom, še ne ve, vendar ima ideje tudi za drugi del ali pa za povsem druge filme in druge žanre, čeprav priznava, da je to žanr, ki je v njegovem stilu. In kakšen je ta? Najbolje ga je opisal Okorn, ko je v nedavnih intervjujih dejal, da je to film Tu pa tam na steroidih.In kako je potekalo snemanje v teh koronačasih? Snemali so 21 dni, kar je po Belclovih besedah za film takšne vrste malo. »Veliko je kaskaderskih scen, zato smo morali veliko vaditi in se dobro pripraviti na kadre. Sledila je korona in snemanje smo morali ustaviti. Bilo je napeto, stresno, a na koncu se je izplačalo.«Pandemija močno vpliva tudi na filmski svet. Belcl pravi, da gredo proračuni za filme dol, ker je težje dobiti denar nazaj. »Netflix je recimo eden izmed redkih, ki je v koronakrizi pridobil, ker so ljudje doma in gledajo prek teh platform. A je škoda za filmski svet.« A trenutna situacija je lahko tudi inspirativna. Navdih Belcl najde vsepovsod. »Spremljam vse, tudi kakšna slaba stvar te lahko navdihne za kaj pozitivnega.«