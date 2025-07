Slovenski režiser udaril nazaj: »Serije še ni, a nekateri že vedo, da je zanič«

Slovenski režiser Tomaž Gorkič, ki je pred dnevi na Grossmannovem festivalu fantastičnega filma in vina spregovoril o svoji prihajajoči seriji o Metodu Trobcu, se je oglasil tudi na Facebooku – in ni ostal tiho ob številnih odzivih javnosti.

V objavi je z nekaj ironije zapisal, da si je poleg intervjuja »predvsem prebral velecenjene komentarje«, ki so ga – kot pravi – »kar precej presenetili in predvsem zabavali«. Čeprav serija o razvpitem morilcu še ni dokončana in je, kot je poudaril, »še v fazi montaže«, so številni komentatorji že podali ostre sodbe.

»Očitno so eni s pomočjo nadnaravnih sposobnosti in šloganja iz zoca že ugotovili, da je to navadno negledljivo sranje. Drugi, da imam psihične probleme,« je zbadljivo zapisal režiser.

Luka Cimprič v kratkem filmu Metod (2019). FOTO: Jane Štravs 666 Productions

Nekateri bi si, pravi, raje ogledali ekranizacije slovenskih klasičnih literarnih del, kot so Bobri, Alamut ali Krst pri Savici, spet drugi pa so nad projektom navdušeni in bodo seriji dali priložnost.

Režiser se ob tem očitno ne da zmesti. Zaključil je v svojem slogu: »Zanimivo. Očitno duh Trobca še mnogo bolj buri duhove Slovencev in Slovenk, kot sem si mislil.«

