Slovenski režiser prejel grožnjo s smrtjo: »Izberite živeti ali umreti«

Filmski režiser Tomaž Gorkič je slovenski javnosti znan predvsem po grozljivki Idila, jeseni je bila napovedana tudi njegova prihajajoča serija o Metodu Trobcu, zdaj pa se zdi, da elemente grozljivke dobiva še njegovo resnično življenje. V e-poštnem nabiralniku ga je namreč pričakalo sporočilo, v katerem ga je pošiljatelj obvestil, da mu streže po življenju.

»Poleg vseh milijard in milijonov, ki mi jih zapuščajo raznorazne vdove, neozdravljivi bolniki in ostali dobrotniki na smrtni postelji, me včasih na e-mailu čaka še zveličanje z Jezusom, obtožbe samozadovoljevanja na raznolike oblike pornografije, ženitne ponudbe, izjemne poslovne priložnosti in ostali civilizacijski presežki,« je v svojem značilnem humorističnem slogu zapisal na omrežju Facebook. Dodal je, da včasih v svoji »spam« mapi najde tudi kaj bolj izvirnega. Tokrat – grožnjo s smrtjo.

»Oseba, ki jo imate za prijatelja, vas želi mrtvega«

Režiser je objavil celotno sporočilo, ki ga je prejel – pravo kriminalno zgodbo iz digitalnega podzemlja. Anonimni pošiljatelj, ki se predstavlja kot plačani morilec, ga opozarja, da je bil naročen atentat nanj. »Oseba, ki jo imate za prijatelja in najbližjega, je odločena, da vas vidi mrtvega, in je vložila veliko denarja v pogodbo o atentatu proti vam.«

V sporočilu navaja, da ima vse njegove podatke in fotografije. Trdi, da je pogodbo sprejel pred dvema tednoma in za nalogo že prejel delno plačilo v višini 25.000 evrov. A se je – menda zaradi nenavadnega notranjega moralnega konflikta – odločil, da mu ponudi izhod.

Gorkič je znan po filmih Idila, Prekletstvo Valburge, Kurentova luna in drugih. FOTO: Nejc Saje

»Trenutno te moji možje pozorno spremljajo; njihova pozornost je usmerjena v vas in celo mesta, za katera mislite, da so varna za skrivanje, morda niso varna.«

»Izberite živeti ali umreti«

Vse skupaj se bere kot kriminalni triler. Pošiljatelj mu ponuja »posel«: če želi preživeti, mora plačati. »Izberite živeti ali umreti. Odgovorite zdaj, če ste pripravljeni sodelovati v tej ponudbi življenjske trgovine, ki zahteva finančno obvezo za vaše preživetje.«

Ob tem mu obljublja dokaze o naročniku – video- in zvočne posnetke, v katerih bo razkrita identiteta človeka, ki želi njegovo smrt. Toda v zameno za svojo »uslugo« pričakuje sodelovanje brez posredovanja policije: »Če se mi ne oglasite v 72 urah po prejemu tega sporočila, ne bom imel druge izbire, kot da nadaljujem z atentatom.«

Resna grožnja ali prevara?

Režiser se je na grožnjo odzval v svojem slogu – z ironijo. Gre za neslano šalo, tipično spletno prevaro ali nekaj bolj resnega? Nekonsistentna uporaba vikanja in tikanja ter na splošno okoren jezik nakazujeta na prevaro, tudi Tomaž Gorkič očitno misli tako.