Slovenski resničnostni zvezdnik: Redko so me vabili na rojstne dneve in zabave

Nejc Rek, ki ga je širna Slovenija spoznala pred šestimi leti, ko je sodeloval v resničnostnem šovu Bar, nikdar ni skrival svoje spolne usmerjenosti. A za to je bil očitno tudi večkrat kaznovan. Na Facebooku je razkril, da je bil vedno odrinjen od družbe ter da so ga redko vabili na rojstne dneve in zabave.

Velenjčan, ki živi v Beltincih, priznava, da še danes ne razume, zakaj je temu tako. »Še danes ne razumem zakaj je to tako? So se me sramovali oziroma se me zaradi izgleda ali spolne usmerjenosti? A sem naredil kaj narobe? Tudi nikoli nisem imel ne vem kako naprednih tehnoloških naprav , ker pač nismo bili bogataši in nismo vsega dobili na pladnju kakor so se nekateri s tem veselo bahali. Za večino sem bil le en brezvezen peder... Grdo povedano, a žal resnično...« je zapisal.

Nejc je pred časom skupaj s partnerjem Renejem Žuničem ustvaril tudi blog Rainbow Kings, s tem pa sta očitno razburila številne nasprotnike istospolno usmerjenih. Vse skupaj je šlo celo tako daleč, da so se pred dvema letoma homofobi spravili na Žuniča in ga tako hudo pretepli, da se je boril za življenje.