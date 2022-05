Slovenski rekord na Evroviziji

Četudi si naziv največje disko krogle na svetu – v premeru 10,3 m – pridržuje disko krogla, ki so jo za Bestival postavili leta 2014 v Združenem Kraljestvu, je disko krogla LPS največji rekvizit na letošnjem evrovizijskem tekmovanju. Koliko plesalcev bo zvabila na plesišče in ali bo Slovenijo zavrtela do sobotnega finala, bomo videli nocoj ob 21. uri na TV SLO 2.

Preberite, kako so jo izdelali in kaj so o tem rekordnem rekvizitu povedali tuji mediji, na Onaplus.si.