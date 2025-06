Radijec Gašper Rifelj zapušča Martino Švab, odhaja z jutranjega programa (VIDEO)

Znani pevec in radijski voditelj Gašper Rifelj je svoje sledilce na Instagramu presenetil z iskreno objavo: po letu dni se poslavlja od vodenja jutranjega programa na Radiu Aktual. Kot pravi, gre za eno največjih sprememb v njegovem življenju v letu 2025, ki je zanj prelomno.

»Čas je za otroke in dom«

»Čeprav smo šele na polovici leta 2025, lahko rečem, da je to zame leto velikih sprememb,« je Rifelj zapisal na družbenem omrežju in s tem razkril, da zapušča zgodnji jutranji termin, ki mu je vzel precej energije. »Moji dnevi so se zadnje leto začenjali ob 5. zjutraj in končali pozno zvečer… Ob tem tempu sem začutil, da je čas za premik. Predvsem zato, ker si želim več časa za tisto, kar je najbolj dragoceno – moja otroka,« je bil iskren priljubljeni voditelj in dodal, da želi biti bolj prisoten v njunem življenju, jim podariti več sebe in preprosto – biti več doma.

Gašper Rifelj se je voditeljski ekipi Radia Aktual pridružil po obdobju, ki ga je preživel na Radiu Veseljak, nato pa prestopil in postal del televizijske ter radijske ekipe Aktual. Jutranji program je ustvarjal skupaj z Martino Švab, s katero sta postala priljubljen dvojec slovenskega radijskega etra.

»Iskreno sem hvaležen, da sem bil del jutranjega programa ene najbolj poslušanih radijskih postaj pri nas. Da sem lahko ustvarjal vse te nepozabne trenutke z izjemnimi sodelavci, ki delo opravljajo s srcem. Še posebej hvala moji jutranji kompanjonki Marti – z njo sva stkala res posebno prijateljsko vez in verjamem, da sva skupaj ustvarila nekaj res dobrega,« je še dodal.

Čeprav se Rifelj poslavlja od vsakodnevnega zgodnjega vstajanja, pa njegov glas ne bo povsem izginil z radijskih valov. Kot je napovedal, bo še naprej del ekipe Radia Aktual – poslušalci ga bodo lahko slišali ob koncih tedna ali v posebnih oddajah.