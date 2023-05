Slovenski psiholog ostal brez besed: poglejte, kaj se mu je zgodilo na parkirišču

Psiholog dr. Kristijan Musek Lešnik, predstojnik Centra za pozitivno psihologijo na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in tehnologijo Univerze na Primorskem, je na facebooku delil zapis, kaj se mu je zgodilo nekega običajnega popoldneva na polnem parkirišču. Musek Lešnik je glasnik pozitivne psihologije in verjame, da smo »z vsako rečjo, ki jo počnemo, zgled za otroke in mlade okrog nas. Pozitiven zgled ali pa zgled one druge vrste.« Dogodek na parkirišču ga je spravil v slabo voljo, saj je videl, da nekateri ljudje nimajo bontona.

»Stal sem na precej polnem parkirišču in čakal, da en voznik zapelje s prostora. Pa to, da sem stal in imel prižgan smernik – žmigavec, po domače –, očitno ni bilo dovolj, ker se je en precej velik črn audi nenadoma zrinil mimo mene, me blokiral in z drznim manevrom smuknil v izpraznjeni prostor, preden sem utegnil reči keks. Medtem ko sem gledal kot tele v nova vrata, se je iz črne mrcine zrinil cca 40-letni voznik, za njim pa še sopotnica podobnih let in dva mlajša najstnika. Brezobziren poserjem-se-na-svet-in-druge-ker-sem-car iz avta izstopljeni teleban se je obsijan v soju večerne zarje nasmihal svoji partnerki, ki se je v olajšanju, da ne bo več treba iskati parkirišča med plebejci, odpravila za njim v trgovski center. Za njima sta pa odcapljala mlajša najstnika, ki bosta nekega dne v svet nedvomno širila presvetle zglede svojega očeta in v svoj odnos do ljudi vnašala vzorce, privzete od staršev,« je zapisal na facebooku.

Dodal je fotografijo platnice knjige Bonton za otroke in zapisal: »Morda bi pa ob bok mnogim debatam v zadnjih tednih kazalo razmisliti o tem, da je svojčas skoraj vsaka družina imela doma takšnole knjigo. Pa tudi v šolskih knjižnicah jih ni manjkalo.«