Slovenski producent in DJ z novim projektom premierno v Ljubljani

V sredo, 16. aprila, se v Klubu Cankarjevega doma začenja 17. edicija festivala SONICA, ki bo z izbranimi glasbeniki odprla vrata v svet elektroakustičnega in eksperimentalnega zvoka.

Na otvoritvenem večeru bodo nastopili portugalski kitarski inovator Rafael Toral s kritiško hvaljenim albumom Spectral Evolution, poljska vokalistka in zvočna umetnica Antonina Nowacka z eteričnim vokalnim ambientom ter slovenski producent Jan Bajc Funa, bolj znan kot DJ Čunfa, z novim projektom Stamor, ki bo premierno v živo predstavil temačni album The Absurd.

Rafael Toral je mednarodno priznan ustvarjalec, znan po svojem izvirnem pristopu k elektronski in ambient glasbi, katere zvok je, kot piše The Wire, »radikalno svoboden in čustveno silovit««. Nowacka poslušalce očara s skoraj nadzemeljskimi glasovnimi teksturami, ki spominjajo na elektronski inštrument teremin in ustvarjajo zvočne pokrajine iz sanj.

Stamor pa domače občinstvo vabi v ambientalni svet, kjer se prepletajo melanholične kitare, obredni sintetizatorji in naravnost pogubno razpoloženje – pravi poklon Camusovi filozofiji absurda.