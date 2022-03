Slovenski poslanec: Sem ponosen gej

V zadnjih dneh je nekaj ljudi vzdignilo obrvi, ko so prebrali komentar poslanca državnega zbora Boštjana Koražije iz Levice. Odzval se je na (pred)volilni plakat stranke NSi, na kateri sta ministra Jernej Vrtovec in Janez Cigler Kralj, ter ga pospremil z besedami: »Čisto iskreno, tako med nami, če bi slučajno nekje prvič zagledal en tak plakat, brez dodanega teksta, bi zares najprej pomislil, da gre za kakšno LGBTI kampanijo, istospolne poroke ali pa družinski zakonik, pa to! Ker ta poza obeh akterjev na fotki je "so very gay"! (je zelo gejevska, op. p.)«

Nekateri so se objavi nasmejali, drugi so ga grajali. Predsednik državnega sveta Alojz Kovšca mu je dejal: »Za identično ali podobno izjavo bi politik z desnice zagotovo doživel zaskrbljenost, zgroženost, ogorčenost in špecanje v EU parlamentu, pogromaške naslove v medijih, zahtevo za izredni sklic odbora DZ ter srce parajoče napise na transparentih nevladnih organizacij. Tako pa ...«

Poslanec Koražija ni bil tiho: »Sem ponosen gej, zato vas vse tiste desnosučne, ki ne razumete naše gejevske samoironije in našega smisla za humor, prosim, da se ne pretvarjate da ste kar čez noč postali strpni in zaščitniški do nas gejev in LGBTI manjšin, ker ste še včeraj pljuvali po nas!«

V bran ga je vzela tudi stranka Levica, katere član je, in na twitterju zapisala: »Poslanec Boštjan Koražija si lahko privošči določeno mero (samo)ironije na dotičnem področju.«